Vereador Pastor Fausto pede limpeza em área verde no bairro Alto da Figueira

Após receber reclamações dos moradores sobre a falta de manutenção na área verde municipal localizada na Rua Edson Assad Davi, no bairro Alto da Figueira, o vereador Pastor Fausto enviou uma indicação ao Executivo solicitando que seja realizada com urgência a limpeza do local.

Segundo o vereador, a população relata que a prefeitura não realiza manutenções periódicas no terreno, o que vem ocasionando a proliferação de insetos e animais peçonhentos devido ao mato alto e entulhos acumulados no local. “Há tempos os moradores do Alto da Figueira vem sofrendo com o descaso da prefeitura com o referido terreno. Os moradores já manifestaram perante a Administração o desejo de plantar árvores e espécies de plantas no terreno, fazendo do local uma área verde bonita e agradável e até conseguiram o alvará e a chave do terreno para esta finalidade, porém como a Prefeitura não arca com seu compromisso de realizar a limpeza periódica, os planos dos moradores não se concretizaram, e ao invés de um local arborizado, há apenas um criadouro de ratos”, destaca.

O objetivo dessa indicação é que seja realizada a limpeza do terreno e que este serviço aconteça de forma regular, zelando assim pela saúde e qualidade de vida da população, justifica Pastor Fausto.

Fonte e Foto: Câmara de Varginha