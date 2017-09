Vereador Pastor Fausto pede instalação de semáforo no cruzamento da Major Venâncio com Professora Helena Reis

O vereador Pastor Fausto apresentou uma indicação na Câmara Municipal de Varginha, solicitando a instalação de um semáforo no cruzamento da Avenida Major Venâncio com a Rua Professora Helena Reais, no centro. O pedido foi encaminhado ao prefeito e ao Departamento de Transporte e Trânsito.

Pastor Fausto informou que o cruzamento citado gera muitos transtornos aos condutores, uma vez que a Rua Professora Helena Reis recebe um fluxo grande de veículos, vindos do shopping e das Avenidas do Contorno e Benjamin Constant, dando acesso ao centro pela Major Venâncio.

“O cruzamento não possui um sistema de sinalização para dar preferência e organizar o fluxo de veículos. Por isso, sugiro a troca de local do semáforo que tem um pouco abaixo na avenida, subindo para a altura do encontro entre a Avenida Major Venâncio com a Rua Professora Helena Reis”, disse o vereador, contando com o apoio da Administração Municipal para atendimento da medida solicitada.