Vereador Pastor Fausto pede asfaltamento de rua da Vila Barcelona

O Vereador Pastor Fausto apresentou uma indicação para que seja realizada a pavimentação da Rua Braz Paione, no Bairro Vila Barcelona.

“Os moradores do bairro há anos reclamam sobre a falta de pavimentação do local. Essa rua é uma das mais movimentadas do bairro, principalmente por ser um dos principais acessos dos moradores à Escola Municipal Camilo Tavares e ao Propac. Mas a falta de pavimentação em um grande trecho da via causa muitos transtornos, principalmente pelo pó nos dias secos e pela lama, que se acumulam nos dias chuvosos, tornando o local escorregadio e perigoso e colocando em risco a integridade dos que por ali transitam, principalmente das crianças. Nos horários de início e encerramento das aulas é intensa a movimentação de veículos e pedestres, porém não há sinalização que oriente o fluxo do trânsito. Segundo relatos, os motoristas passam por ali em alta velocidade e os pedestres, que em grande parte são crianças, transitam no meio da rua, representando um risco iminente de acidentes”, disse o vereador Pastor Fausto.

