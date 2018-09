Vereador Marquinho da Cooperativa pede informações sobre a inauguração da UBS do Novo Tempo

O vereador Marquinho da Cooperativa apresentou um requerimento na Câmara Municipal de Varginha, solicitando informações a respeito da conclusão e inauguração das obras da Unidade Básica de Saúde do Bairro Novo Tempo. O documento, encaminhado ao prefeito, visa informar à população que aguarda com grande expectativa pelo funcionamento da unidade.

Segundo o parlamentar, a prefeitura havia informado que a obra seria inaugurada até o mês de agosto, o que não aconteceu. “Diante da importância da conclusão dessa obra e também de levar respostas aos frequentes questionamentos da população, conto com o apoio da administração para levarmos informações concretas aos moradores do Bairro Novo Tempo, pois a conclusão dessa obra ampliará o acesso dos moradores ao atendimento à saúde, evitando que as pessoas tenham que se deslocar por longas distâncias, muitas vezes a pé, para terem acesso ao atendimento médico”, disse Marquinho.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha