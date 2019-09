Vereador Marquinho da Cooperativa cobra informações sobre rompimento de manilhas na Vila Floresta

Pin Compartilhar 0 Compart.

O vereador Marquinho da Cooperativa apresentou um requerimento na Câmara Municipal de Varginha solicitando informações sobre o rompimento de manilhas na Rua Edith Pereira, nas proximidades do imóvel de número 109, no Bairro Vila Floresta. A situação ocorreu em maio deste ano, causando transtornos para moradores do local que tiveram suas casas invadidas pela lama e tiveram que deixar o local.

No documento encaminhado ao prefeito, o vereador pede que seja informada a situação da obra, se existe uma previsão para o reinício dos serviços e questiona ainda, o motivo da família atingida pelos problemas não estar recebendo o aluguel social devido pela Prefeitura.

“Conto com o apoio da Administração para resolvermos essa situação, pois fiquei sabendo que a obra está parada há pelo menos dois meses e, enquanto isso, uma família está passando por sérias dificuldades, morando em uma área de risco, sem tanque para lavar roupa e tendo que improvisar para se manter”, justificou o parlamentar, cobrando respostas urgentes aos questionamentos.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha