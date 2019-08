Vereador Marquinho da Cooperativa cobra ampliação do atendimento na UBS do Imaaculada

Pin Compartilhar 0 Compart.

Procurado por diversas pessoas insatisfeitas com o atendimento na Unidade de Atenção Primária à Saúde – Uap´s – do bairro Imaculada, o vereador Marquinho da Cooperativa apresentou uma indicação na Câmara de Varginha solicitando que a Prefeitura aumente o número de vagas para consultas no serviço de saúde.

O vereador informou que os moradores estão revoltados com a situação e alegam que a unidade não tem suporte para atender a toda demanda da região.

“A Uap´s do Imaculada recebe pacientes de diversos bairros como o Nova Varginha, Princesa do Sul, Santa Terezinha, Urupês, Jardim Ribeiro, Jardim Primavera e do Imaculada. São cerca de 200 pessoas na fila aguardando por consultas e apenas 27 conseguem ser atendidas por dia na unidade de saúde. É preciso que a Prefeitura tome alguma providência, pois o povo está sofrendo e a saúde não espera”, destacou Marquinho, solicitando urgência para o atendimento do pedido.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha