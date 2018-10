Vereador Leonardo Ciacci solicita veículo para o CODEVA

Com a intenção de melhorar os atendimentos realizados pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Varginha – CODEVA, o vereador Leonardo Ciacci apresentou uma indicação na Câmara Municipal, solicitando ao prefeito, a disponibilização de um veículo tipo van, para atender as necessidades do conselho.

De acordo com o vereador, o fortalecimento das políticas e das ações governamentais em todos os níveis de atendimento às pessoas com deficiência é importante para que seja quebrado o ciclo da exclusão. “A realização dessa medida reafirmará o compromisso da Administração Municipal para com o Conselho, apoiando suas atividades e reconhecendo sua importância para a sociedade varginhense, especialmente quanto ao bem-estar das pessoas com deficiência”, justificou.

Fonte e foto: Câmara de Varginha