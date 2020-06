Vereador Leonardo Ciacci solicita aumento de carros em linhas de ônibus de Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Decreto Municipal, que autorizou reabertura do comércio na cidade, determinou também que empresa voltasse a operar com sua capacidade máxima

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Iago Almeida/CSul

O vereador Leonardo Ciacci apresentou requerimento nesta quarta-feira (17), na Câmara Municipal, solicitando aumento das linhas de ônibus que atendem Varginha. Segundo o vereador, “a indicação visa atender as reivindicações de usuários do transporte público municipal e de empregadores, que relataram que redução do número de ônibus em circulação no município tem prejudicado o fluxo de trabalhadores na ida e no retorno do trabalho”, afirmou.

A redução da frota de ônibus em circulação tem sido uma estratégia adotada em muitas cidades para diminuir o número de passageiros transportados, prevenindo a propagação da Covid-19. Entretanto, para o vereador, “apesar da redução do número de usuários, ajustes podem ser necessários para atender adequadamente a população”.

Câmara Municipal de Varginha

Documento deve ser enviado à Prefeitura Municipal, à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, através do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito – DEMUTRAN, e à Autotrans, empresa responsável pelo transporte público na cidade. “Ante o exposto, atento às necessidades da população, apresenta-se esta Indicação e solicita-se que o Executivo Municipal e a Autotrans envidem todos os esforços necessários para ampliar as linhas de ônibus, adequando-as à demanda da população varginhense”, enfatizou.

A empresa responsável pelo transporte na cidade já havia sido alvo de reclamações no final de maio, que apontavam superlotação nos horários de pico, atrasos, higienização dos ônibus e até mesmo a falta de “educação” de alguns motoristas.

O decreto Municipal de 9.777 de 16 de abril de 2020, que autorizou a reabertura do comércio de Varginha, determinou também que a empresa voltasse a operar com sua capacidade máxima, o que não aconteceu.

Por meio de nota divulgada no último dia 23 de maio, a Prefeitura de Varginha havia justificado os serviços oferecidos pela Autotrans. De acordo com a nota, com a redução do número de passageiros causado pela pandemia e pela concorrência com os aplicativos de transporte, a empresa determinou a redução da frota pela metade, hoje circulando com apenas 30 ônibus. A nota diz ainda que a empresa prioriza os horários de pico para não haver aglomeração e afirma que os ônibus não podem circular com passageiros em pé.