Vereador Joãozinho Enfermeiro pede reforma no Cemei do Parque Boa Vista

O vereador Joãozinho Enfermeiro apresentou uma indicação, na Câmara Municipal de Varginha, solicitando ao prefeito, ao secretário municipal de Planejamento Urbano e ao secretário municipal de Educação que seja providenciada a reforma do prédio onde funciona o Centro Municipal de Educação Infantil – Cemei – Girassol, localizado no bairro Parque Bom Vista.

A reivindicação tem o objetivo de atender ao pedido de pais, profissionais da educação e moradores nas proximidades do estabelecimento de ensino, que estão preocupados com as condições do imóvel.

“A creche recebe cerca de 150 crianças diariamente para suas atividades, mas infelizmente a estrutura do prédio, que era o antigo alojamento da CBC Indústrias Pesadas S/A, conta com muitas escadas e apenas uma saída e a falta de estrutura adequada vêm preocupando muitos pais com a possibilidade de acontecer alguma eventualidade”, informou Joãozinho, cobrando esforços do Executivo para a adequação às medidas de segurança no local.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha