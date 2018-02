Vereador Joãozinho Enfermeiro pede liberação de mais consultas no PSF da Vargem

O vereador Joãozinho Enfermeiro apresentou uma indicação na Câmara Municipal de Varginha solicitando ao Prefeito Municipal que libere, com mais frequência, consultas para clínico geral no PSF (Programa Saúde da Família), que atende a região do Bairro da Vargem.

“As vagas para consultas disponibilizadas não estão sendo suficientes para atender à demanda da população. “As pessoas estão reclamando que as consultas, que acontecem a cada quinze dias, dificulta o atendimento das emergências. A medida tem o objetivo de proporcionar mais oportunidades para que a população obtenha os atendimentos de que necessita”, disse o Vereador.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: ASSCOM Varginha