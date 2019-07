Vereador Joãozinho Enfermeiro cobra melhorias na Rua Finlândia

O vereador de Varginha, Joãozinho Enfermeiro, encaminhou um requerimento à Administração solicitando informações sobre a realização de obras e melhorias na Rua Finlândia, nas proximidades do Centro Municipal de Educação Infantil – Cemei Nave Mágica.

No documento, o parlamentar questionou a Prefeitura sobre a existência de planejamento e programação para a construção de redutores de velocidade em frente à creche e outro próximo ao imóvel de nº 285. Ele pediu ainda, a construção de uma calçada nas proximidades do imóvel de propriedade do município, a instalação de um abrigo no ponto de ônibus e a mudança da mão de direção na via.

“Fui procurado por diversos moradores da região com um abaixo-assinado contendo diversas reivindicações de melhorias na rua, mas nada foi feito pelo Executivo até o momento e essa situação tem deixado os moradores apreensivos com os riscos de acidentes no local”, disse o vereador.

Joãozinho destacou ainda, que o pedido vem sendo objeto de proposições e ofícios, tanto dele quanto de outros vereadores, e que o objetivo é proporcionar mais comodidade e segurança aos moradores da localidade, bem como às crianças e servidores do Cemei Nave Mágica.