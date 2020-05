Vereador Dudu Ottoni visita Centro de Especialidades odontológicas

Pin Compartilhar 0 Compart.

O vereador Dudu Ottoni esteve, na manhã dessa quinta-feira (07), na sede do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO – de Varginha para verificar o cumprimento da emenda ao orçamento municipal, de sua autoria, que permitiu destinar R$ 150 mil para a instituição. O recurso foi utilizado para a aquisição de um equipamento para radiografias panorâmicas, totalmente digital, sem necessidade de filme.

De acordo com o coordenador do Centro de Especialidades Odontológicas, Augusto Cesar Souza Raimundo, com a aquisição deste aparelho, serão economizados cerca de R$ 18 mil anuais que eram gastos para pagar a realização do exame em prestadores de serviço privados. “Temos feito esforços diários para atender nossa população de forma resolutiva, mas agora, com essa sua contribuição, demos mais um passo rumo à excelência nos atendimentos do Centro de Especialidades Odontológicas de Varginha”, agradeceu o coordenador ao vereador Dudu Ottoni.

Ainda de acordo com informações do CEO, o aparelho adquirido graças à emenda destinada, tem capacidade de fazer 11 tomadas pré-programadas panorâmicas e teleradiografias, sem necessidade da fase de processamento do filme e com baixas doses de radiação.

“Ficamos muito felizes de saber que por meio do nosso trabalho no Legislativo conseguimos ajudar uma área tão importante, que presta serviços de extrema relevância à nossa população. Com a aquisição deste aparelho será feita uma economia para os cofres públicos e ainda estamos investindo em tecnologia de ponta para poder atender os pacientes com comodidade, segurança e efetividade nos resultados”, disse Dudu Ottoni.

Com o valor da emenda destinada, além do raio-x panorâmico, também foi adquirido um consultório completo, todo moderno, com refletor de led de cinco lâmpadas, sensores e comandos digitais e, ainda, 22 mochos odontológicos, que visam substituir aqueles que já não se encontram em condições de uso.

Vereador Dudu Ottoni foi um dos responsáveis para conseguir a emenda ao Centro Odontológico

“A Saúde Bucal e o CEO agradecem ao vereador e demonstram, com o bom aproveitamento nas compras, a aplicação cuidadosa dos recursos públicos. Por fim, vale reforçar que o benefício maior é para a população que utiliza os serviços do SUS em Varginha” conclui Augusto.

Foto e fotos: Assessoria Câmara Municipal de Varginha