Vereador Dudu Ottoni questiona manutenção das ruas após instalação de cabos de fibra ótica

Pin Compartilhar 0 Compart.

O presidente da Câmara Municipal de Varginha, vereador Dudu Ottoni, encaminhou um requerimento à Prefeitura solicitando informações a respeito da instalação de cabos de fibra ótica no município.

No documento, o parlamentar questiona qual o cronograma de implantação do cabeamento de fibra ótica estabelecido entre as empresas responsáveis pelo serviço e o Poder Público; como tem sido a fiscalização da execução dos serviços por parte da Prefeitura; se houve licitação para a prestação do serviço e qual o setor responsável pela emissão do Termo de Recebimento definitivo do serviço. Ele pediu, ainda, que fossem informados quantos quilômetros de fibra ótica estão sendo instalados na cidade; quais empresas estão realizando os serviços de cabeamento e se há alguma contrapartida financeira em razão do uso e ocupação do solo pelas empresas prestadoras do serviço.

Segundo Dudu, a instalação dos cabos proporcionará a ampliação dos serviços de comunicação e o fornecimento de internet de alta qualidade aos usuários e destacou que o objetivo do requerimento é levar informações aos munícipes sobre todas as etapas a serem realizadas pela cidade.

“Nossa cidade, como sempre, cresce em ritmo avançado e está inserida dentre os municípios brasileiros beneficiados pelos avanços tecnológicos, especialmente na área de telecomunicação e, sem dúvida, o sistema ótico faz parte dessa importante evolução e modernidade. Sabemos da importância da prestação desse serviço, mas a intenção do nosso requerimento é nos mantermos informados se essas empresas farão as devidas manutenções após ter que quebrar ruas e calçadas para o processo de instalação da fibra”, explicou o presidente.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha