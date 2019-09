Vereador Dudu Ottoni propõe criação de referência especializada em Saúde da Mulher

Pin Compartilhar 0 Compart.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Dudu Ottoni, encaminhou uma indicação ao Executivo solicitando a elaboração de estudos técnicos para implantação de uma Unidade de Referência Especializada em Saúde da Mulher no município.

De acordo com o vereador, a proposta visa criar um espaço exclusivo para o atendimento integral à saúde da mulher, onde possam ser desenvolvidas ações de educação, prevenção, diagnóstico, tratamento, consultas médicas de ginecologia, obstetrícia, mastologia, neonatologia, atendimentos nas áreas de psicologia, assistência social, nutrição, dentre outras.

“Oferecer um espaço adequado, onde as mulheres do município se sintam confortáveis e tenham acesso a serviços de saúde de qualidade certamente é um desafio, mas que fará toda a diferença nas ações de promoção e prevenção da saúde da mulher”, destacou Dudu, solicitando o apoio do Executivo para proporcionar um melhor atendimento e dignidade às mulheres de Varginha e região.

Fonte e foto: Câmara de Varginha