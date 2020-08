Vereador Dudu Ottoni acompanha entrega de equipamentos ao Centro de Fisioterapia

Pin Compartilhar 0 Compart.

Emenda foi preposição do vereador.

Acompanhando de perto a destinação dos recursos públicos, o vereador Dudu Ottoni foi até o Centro Municipal de Fisioterapia e pode conferir os equipamentos e carro adquiridos através da emenda de sua autoria ao orçamento do Município.

Em 2018 Dudu propôs uma emenda ao orçamento, para ser executada no orçamento de 2019 e neste ano foram entregues os materiais. O valor total da emenda do vereador foi de R$ 150 mil. “O Centro Municipal de Fisioterapia é um equipamento público da área da saúde de imensa importância para os usuários e necessitava de melhorias em seus materiais para conseguir oferecer um atendimento de mais qualidade aos seus pacientes. O veículo também auxiliará muito no serviço prestado”, disse o vereador Dudu Ottoni.

Equipamentos já estão alocados no CF/Foto: Ascom Câmara Municipal

O vereador foi recebido pelo coordenador do Centro Municipal de Fisioterapia, Ricardo que fez questão de mostrar como ficaram alocados os equipamentos que agora serão utilizados para o tratamento de centenas de pessoas. “No momento temos reduzido a capacidade de atendimento em decorrência da Covid-19, mas já está sendo de extrema relevância a utilização desses novos equipamentos. Assim que pudermos retornar ao atendimento normal, tenho certeza que irá colaborar ainda mais“, disse Ricardo.

Dudu foi recebido pelo coordenador do Centro de Fisioterapia/Foto: Ascom Câmara Municipal

Dudu Ottoni ainda reforçou que as emendas impositivas de autoria dos vereadores têm sido mais uma forma do Legislativo colaborar com as áreas necessitadas do Município. “Antigamente só podíamos indicar que a Prefeitura investisse recursos em determinadas áreas. Agora, com as emendas impositivas, o Executivo é obrigado a atender às nossas solicitações, desde que estejam com todas as documentações corretas. E nós, como representantes do povo, que temos contato direto com as demandas mais essenciais, conseguimos atender a essas necessidades por meio dessas emendas ao orçamento“, concluiu o vereador.

