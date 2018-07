Vereador Dr. Guedes pede melhorias na sinalização das avenidas dos Tachos e Imigrantes

O vereador Dr. Guedes apresentou uma indicação, na Câmara Municipal de Varginha, solicitando ao prefeito que seja realizada pintura de sinalização entre a Avenida dos Imigrantes e a Avenida dos Tachos.

No documento, o vereador reforça que a medida solicitada é necessária e prudente, pois as vias mencionadas possuem um intenso fluxo de veículos e a sinalização inadequada do local dificulta o trânsito e coloca em risco a vida de motoristas e pedestres. “Essas avenidas são fundamentais na ligação de diversas vias e são caminho obrigatório de grande parte da população varginhense, e com a melhoria da sinalização nesse trecho será possível organizar o trânsito e prevenir acidentes”, justificou.

Fonte e Foto: Câmara de Varginha