Vereador Dr. Guedes pede a revitalização do Parque do CentenárioO

O vereador Dr. Guedes apresentou uma indicação na Câmara de Varginha solicitando que a Prefeitura providencie a revitalização geral do Parque do Centenário.

De acordo com o vereador, o local está completamente abandonado e tomado pelo mato alto, o que favorece a proliferação de animais peçonhentos e serve de esconderijo para praticantes de delitos.

“O Parque do Centenário é um importante espaço onde a população pode desfrutar de um espaço arborizado e agradável para momentos de lazer e atividade física, porém a situação do local é preocupante e tem causado muita insegurança nos visitantes e também em toda a vizinhança. Os equipamentos da academia de rua e as lixeiras estão escondidos no meio do mato, há locais dentro do parque que estão inacessíveis devido ao matagal em que se encontram, inclusive as calçadas estão na mesma situação, sujas e cheias de mato”, informou Dr. Guedes.

Ainda no documento, o vereador destacou que a manutenção periódica dos recintos públicos é um compromisso da administração e demonstra preocupação e atenção com a qualidade de vida da população. “É inadmissível que esses espaços de utilização coletiva fiquem abandonados e sem os devidos cuidados, por isso peço atenção especial por parte do Executivo no atendimento desta reivindicação”, finalizou.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha