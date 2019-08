Vereador Dr. Fernando Guedes cobra atuação do acesso de ambulâncias ao Melão

Pin Compartilhar 0 Compart.

O vereador Dr. Fernando Guedes apresentou uma indicação, na Câmara de Varginha, solicitando ao Executivo que sejam providenciados estudos e adequações necessárias para ampliar o acesso de ambulâncias dentro do campo do Estádio Municipal Dilzon Melo – Melão.

A medida visa atender aos pedidos de médicos e paramédicos que alertam sobre a necessidade de que o estádio esteja preparado para receber ambulâncias modernas, que são mais altas e mais largas.

“Atualmente, as ambulâncias modernas não têm acesso ao campo em razão da parte baixa do vão de passagem que dá acesso ao gramado do Melão. Essa situação tem sido motivo de grande preocupação, pois essa impossibilidade de acesso pode causar um desfecho fatal, especialmente em casos de problemas cardíacos e traumas esportivos. A entrada direta das ambulâncias, sem nenhum obstáculo, tornaria o atendimento mais rápido, preciso e eficaz”, explicou o vereador.

O vereador esclarece que, apesar do assunto ser controverso, já que a ambulância não precisa entrar no gramado se tiver condições de transportar o jogador com uma maca rígida e um carrinho, como ocorre nos casos de traumas, os equipamentos existentes na ambulância tem importância crucial nos atendimentos cardíacos ou traumas mais sérios.

“Essas adequações na estrutura física do local contribuirão muito para facilitar a atuação de toda a equipe médica, de socorristas e, principalmente, zelar pela integridade de todos os atletas, técnicos e cidadãos que frequentam o estádio”, finalizou Dr. Guedes.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha