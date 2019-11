Vereador Doutor Fernando Guedes propõe implantação de uma unidade da AACD em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

O vereador Dr. Fernando Guedes apresentou uma indicação, durante sessão ordinária na Câmara Municipal, solicitando a realização de estudos e apoio para a implantação de uma unidade da Associação de Assistência à Criança Deficiente – AACD – em Varginha. O documento foi encaminhado ao prefeito, ao secretário de saúde e ao presidente voluntário do Conselho de Administração da AACD.

A instituição é referência em todo o Brasil e há mais de 60 anos trabalha em prol do bem-estar de pessoas com deficiência física. Ao todo, quatorze unidades espalhadas por diversas regiões do país oferece atendimento especializado à população.

“Com a instalação da AACD em nossa cidade poderemos ampliar ainda mais os atendimentos às pessoas com deficiência, contribuindo, inclusive, para aprimorar o excelente e relevante trabalho desenvolvido pelo Centro de Reabilitação Física, mantido pelo SUS e pela Fuvae”, informou Dr. Guedes.

Fonte e foto: Mirella Penha