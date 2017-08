Vereador Delegado Celso quer informações sobre repasses financeiros para hospitais

O vereador Delegado Celso Ávila apresentou um requerimento na Câmara Municipal de Varginha, solicitando ao Diretor Geral do Hospital Regional do Sul de Minas e à Diretora Geral da FHOMUV- Fundação Hospitalar do Município de Varginha as seguintes informações:

Quanto foi repassado pela Prefeitura Municipal ao Hospital Regional e ao Hospital Bom Pastor no corrente ano? Quais foram as origens desses recursos e os respectivos valores? As subvenções sociais autorizadas pelas Leis 6.256, 6.269 e 6.280 foram efetivamente concedidas ao Hospital Regional? Quando e o valor repassado? Como esses recursos financeiros foram aplicados? Favor especificar as despesas realizadas.

De acordo com o vereador, esses questionamentos se justificam viso que neste ano de 2017 foram autorizadas três subvenções ao Hospital Regional, aprovadas pela Câmara e que somam um total de mais de R$ 6,9 milhões. “Diante disso, queremos saber se os valores foram efetivamente repassados ao Hospital Regional e que seja especificada, de forma detalhada, quais foram as despesas realizadas com esses recursos, visto que a subvenção deve ser destinada para o custeio, manutenção e funcionamento do hospital. E também queremos saber se foi concedida alguma subvenção social ao Hospital Bom Pastor e como foram aplicados esses recursos”, disse o vereador.