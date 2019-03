Vereador Delegado Celso Ávila quer respostas sobre a criação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal

O vereador Delegado Celso Ávila apresentou um requerimento na Câmara de Varginha solicitando à Prefeitura informações sobre o Projeto de Lei nº 97/2017, que prevê a criação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGI-M, vinculado ao Gabinete do Prefeito Municipal.

No documento, o vereador questiona se houve parecer da Procuradoria Geral do Município e também quer saber se há algum entrave político na tramitação do referido projeto.

“Já se passaram quase 15 meses desde que o Projeto de Lei, de minha autoria, que estava em tramitação na Câmara de Varginha foi retirado de pauta e devolvido para o Executivo e até agora não foi devolvido. Essa demora está impedindo grandes projetos e a destinação de recursos financeiros disponibilizados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, por isso, conto com o apoio do Executivo para esclarecer o que está acontecendo e podermos levar essas informações ao conhecimento dos demais vereadores e de toda a população varginhense”, informou Dr. Celso.

O vereador destacou, ainda, a importância da aprovação desse Projeto de Lei, que terá grande alcance para os atores da segurança pública do município e para a população que clama por paz, integrando e traçando estratégias conjuntas com ações de combate à criminalidade violenta na cidade.

O GGI-M terá como finalidade dar suporte administrativo, operacional e financeiro, sendo uma instância colegiada de caráter deliberativo, executivo e de coordenação, no âmbito do Município de Varginha, das ações de segurança pública e, em especial, de coordenação do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha