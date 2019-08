Vereador Delegado Celso Ávila propõe implantação de fossas ecológicas em parceria com a Emater

Pin Compartilhar 0 Compart.

O vereador Delegado Celso Ávila apresentou uma indicação na Câmara Municipal de Varginha, pedindo à Prefeitura que promova ações de incentivo, apoio e fomento à substituição de fossas sépticas por fossas ecológicas nas áreas urbana e rural do município, em parceria com a Emater.

A proposta do parlamentar é utilizar a tecnologia a favor do meio ambiente e reduzir drasticamente o esgoto a céu aberto e as fossas convencionais que são encontradas na região.

“As fossas ecológicas já são realidade em algumas escolas rurais de nossa cidade e a experiência tem apresentado resultados altamente positivos, por isso, nosso desejo é que este projeto possa atingir mais pessoas, levando soluções sustentáveis aos locais onde não há rede de esgoto”, disse.

Dr. Celso destacou, ainda, que as ecofossas possuem um custo relativamente baixo na instalação e na manutenção se comparada às outras opções, além de ser uma solução ambientalmente correta para o tratamento do esgoto.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha / Foto: Divulgação