Vereador de Elói Mendes destina verba para o Hospital Bom Pastor

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha

Os vereadores em Elói Mendes Júlio César da Cruz e Maicon Pereira fizeram a entrega oficial do repasse financeiro de quarenta mil reais para o Hospital Bom Pastor de Varginha. O dinheiro será usado para a compra de medicamentos contra o câncer que vão beneficiar pacientes de 53 municípios.

O repasse, autorizado pela câmara de Elói Mendes, foi acertado em reunião entre os vereadores, a diretora do Hospital, Maria Aparecida Tana, e o presidente da Fundação Hospitalar de Varginha, Luiz Fernando Alfredo. Na época em que o repasse foi aprovado, Maicon era o presidente da câmara e Júlio César era secretário da mesa diretora.

A verba será utilizada no custeio de medicamentos necessários para o tratamento de pacientes que lutam contra o câncer. “Hoje o Hospital Bom Pastor atende na Oncologia pacientes de 53 municípios, e a tabela do SUS está congelada há mais de 16 anos. Por isso, iniciativas como estas são bem vindas para garantir a qualidade e a continuidade dos serviços prestado”, explicou Maria Aparecida Tana, diretora geral do Hospital Bom Pastor.

“A Presidência da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, agradece ao funcionário (enfermeiro) e vereador Júlio César da Cruz, da cidade de Elói Mendes, pelo repasse financeiro conforme Lei 1697/19, ao Hospital Bom Pastor, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)”, agradeceu em nota a FHOMUV.

Na foto (Júlio) de camisa listrada, ao lado dele Maria Aparecida Tana, diretora geral do Hospital Bom Pastor