Vereador cobra instalação de bicicletário no Centro

Como forma de incentivar a utilização de opções limpas de transporte e desafogar o trânsito, o vereador Joãozinho Enfermeiro apresentou uma indicação na Câmara Municipal, solicitando a instalação de bicicletário na área central da cidade.

De acordo com o vereador, já há algum tempo que a bicicleta ganha atenção como veículo de deslocamento urbano em muitos estados do Brasil e no exterior, promovendo a mobilidade e trazendo frutos positivos para a sociedade. “Mais bicicletas nas ruas, com a devida segurança em foco, resultaria em menos engarrafamentos e um sistema de transporte coletivo mais eficiente em horários de pico, além de outros tantos benefícios”, justificou Joãozinho.

Fonte e foto: Câmara de Varginha