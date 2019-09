Vereador cobra informações sobre obras no Jardim do Sapo e solicita melhorias no Santa Terezinha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um requerimento, de autoria do vereador Carlúcio Mecânico, foi encaminhado ao Executivo solicitando informações a respeito da reforma realizada na Praça Dom Pedro II, mais conhecida como Jardim do Sapo, no centro da cidade. No documento, o vereador pede que sejam detalhados todos os investimentos em mão de obra e materiais utilizados, devidamente acompanhado das planilhas de execução do projeto.

Segundo o vereador, a revitalização do espaço era extremamente urgente e necessária para a preservação da história de Varginha, e destacou a importância de se prestar contas à população.

“Meu objetivo com este requerimento é prezar pela transparência dos valores investidos neste importante bem público e cumprir com nosso papel fiscalizador, por isso, peço ao Executivo que nos encaminhe todas as informações pertinentes sobre a obra, para que nossos munícipes possam ter conhecimento de tudo o que tem sido feito em prol da preservação de nossa cidade. Queremos saber como foi gasto dinheiro nessa obra, que a meu ver, deixou a desejar e não ficou como deveria ter ficado”, justificou.

Bairro Santa Terezinha

Outro pedido apresentado pelo parlamentar foi o de melhorias para o bairro Santa Terezinha, que passa por sérios problemas de infraestrutura e na prestação de serviços públicos.

“Os moradores do Santa Terezinha trouxeram até mim uma série de problemas enfrentados pela comunidade, como a necessidade de realização de operação tapa-buracos nas ruas do bairro, a limpeza e capina de lotes vagos, a construção de calçadas e também a instalação de um redutor de velocidade na Rua Noel Conti de Carvalho, dentre outras melhorias nas linhas do transporte pública e a construção de um PSF para atender os moradores”, disse Carlúcio cobrando ações no sentido de proporcionar segurança e atenção às reivindicações dos munícipes.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha