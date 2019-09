Vereador cobra diretor do Imprev para esclarecer dúvidas sobre a construção da nova sede da instituição

Pin Compartilhar 0 Compart.

Por meio de uma indicação, apresentada durante reunião ordinária na Câmara Municipal de Varginha, o vereador Pastor Fausto convocou o Diretor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Varginha – Inprev, Sr. Edson Crepaldi Retori, para usar a Tribuna Livre do Legislativo para prestar informações sobre a construção da nova sede da instituição.

Segundo o vereador, a população tem questionado de forma veemente os valores gastos com a obra, orçada em mais de seis milhões de reais, bem como a área a ser construída, já que o instituto possui poucos servidores ativos e pouca demanda de atendimento ao público.

“A construção da nova sede está repercutindo de forma negativa entre os varginhenses e, inclusive, cheguei a receber alguns que se mostraram indignados com a situação de alguns setores do Executivo, como a Secretaria Municipal de Saúde, que recebe inúmeros atendimentos diariamente e não possui a mínima estrutura para receber os munícipes, não são realizadas melhorias há anos e enquanto isso, milhões de reais são gastos nas obras da sede de um instituto de pequeno porte e que não necessita de um prédio imenso como o que está sendo construído”, informou.

Pastor Fausto destacou ainda, que o povo indaga quais são as justificativas da Administração para os altos investimentos em uma obra desnecessária, sendo que existem muitas outras prioridades que deveriam receber mais atenção de imediato, como a melhorias da prestação de serviços básicos de saúde, educação, transporte e moradia.

“São inúmeros pontos a serem esclarecidos, portanto, é de extrema importância para nós recebermos os representantes do INPREV neste momento, para que os questionamentos da população sejam respondidos. Esta é uma pauta de interesse geral e teremos a chance de alcançar um maior número de pessoas, já que as reuniões do Legislativo são transmitidas ao vivo pela televisão e pelas redes sociais da Câmara”, finalizou o parlamentar.

Fonte e foto: Câmara de Varginha