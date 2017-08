Vereador Cláudio Abreu quer informações sobre implantação de ciclovia em Varginha

O vereador Cláudio Abreu questionou o Executivo Municipal de Varginha através de Requerimento, solicitando informações sobre projetos de implantação de ciclovias no Município.

O parlamentar afirma ter sido procurado por moradores que questionaram a situação em que se encontra esse projeto. “Em 2015 foi realizada uma reunião com os representantes da Ferrovia Centro Atlântica – FCA, com o vice-prefeito Verdi e com o secretário de Governo, Carlos Honório Ottoni Junior, para tratar da viabilização da construção de uma ciclovia em um trecho da linha férrea que atravessa a cidade”, afirma.

Segundo o vereador, as informações contidas em uma reportagem dão conta de que a ciclovia teria seis quilômetros de extensão, indo dos Campos Elíseos, nas proximidades da Cooperativa de Café Minasul, até a Avenida Celina Ottoni, próximo à empresa Fertipar. O impasse estaria com relação à retirada ou não dos trilhos pela FCA, o que não impediria a execução do projeto.

“Todavia, é público e notório que alguns moradores questionam a construção da ciclovia sobre trilhos de trem e gostariam que a ferrovia fosse preservada, por isso solicito essas informações, para poder responder aos questionamentos que tenho recebido sobre o assunto”, disse o vereador.