Vereador Cláudio Abreu propõe criação de Parque Infantil Inclusivo em Varginha

Uma proposta apresentada pelo vereador Cláudio Abreu na Câmara Municipal de Varginha propõe a criação de um parque infantil acessível para crianças com deficiência e a ampliação de projetos de inclusão social por toda a cidade.

A inspiração vem do Projeto Anna Laura Parques Para Todos – ALPAPATO, primeiro parque direcionado a crianças com dificuldades físicas no Brasil, que disponibiliza espaços estruturados que proporcionam alegria, integração e desafios para todos. O parque é composto por recursos lúdicos que propiciam às crianças com e sem deficiência a possibilidade de compartilharem experiências e muita diversão.

O vereador explica que os brinquedos são ideais para a recuperação das crianças e seu desenvolvimento lúdico, sem excluí-las dos aparatos convencionais, como escorregador, cama elástica e balanços.

“Esse é um projeto muito especial e que vem transformando a realidade de muitas comunidades pelo país ao proporcionar que crianças com mobilidade reduzida ou com alterações sensoriais e intelectuais tenham a oportunidade de brincar de forma segura, desenvolvendo novas experiências motoras, cognitivas e sensoriais, favorecendo a melhora da autoestima e promovendo a acessibilidade social”, destaca.

Ainda segundo Dr. Cláudio, a proposta é que várias pessoas, instituições e empresas possam participar da execução do projeto, assim como já acontece em algumas cidades, onde os parques são criados exclusivamente com recursos próprios e doações.

“O objetivo desta iniciativa é promover a socialização de nossas crianças e consequentemente melhorar a qualidade de vida de nossos munícipes, que poderão contar com espaços preparados para receber a todos durante os momentos de recreação, lazer e ainda, aproveitar dos benefícios que os aparelhos podem trazer ao trabalhar diversas funções relacionadas a diversas deficiências”, finalizou o vereador pedindo o apoio da Administração para o atendimento do pedido.

Fonte e fotos: Câmara Municipal de Varginha