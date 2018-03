Vereador Cláudio Abreu pede desconto no IPTU para quem tiver câmeras de segurança

O vereador Cláudio Abreu apresentou indicação pedindo ao Executivo que analise a possibilidade de conceder desconto no IPTU a quem tem, ou pretende instalar, uma câmera de segurança em casa ou no comércio. A intenção é contribuir para segurança pública, e utilizar as imagens como apoio à polícia, na investigação de crimes. Na proposta, Cláudio destaca que o percentual de desconto caberá à Prefeitura.

“O objetivo da presente indicação é criar uma parceria entre a sociedade e o Poder Público, pois é sabido que a violência preocupa, com razão, a população. Apesar de a Constituição Federal estabelecer que a segurança pública é dever do Estado, preceitua, também, que a responsabilidade é de todos. Atualmente, a solução de diversos crimes teve como base a utilização de imagens captadas por câmeras de vídeos instaladas por particulares em suas residências ou estabelecimentos comerciais, fatos estes que só vêm respaldar a proposta da Indicação em questão. A criação desse projeto traria vários benefícios para a Segurança Pública, pois o fato de haver câmeras inibe o crime, diminui a ação do marginal nas regiões em que há o monitoramento, além de servir de elementos de provas para elucidação dos crimes”, disse o vereador.

Fonte e Foto: ASCOM/Câmara de Varginha