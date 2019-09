Vereador Cláudio Abreu cobra melhorias urgentes no Canil Municipal

Pin Compartilhar 0 Compart.

O representante da causa animal no Legislativo de Varginha, vereador Cláudio Abreu, encaminhou um requerimento ao prefeito e ao secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitando que seja providenciada a reforma geral no canil municipal.

Segundo o vereador, o espaço destinado aos cuidados de animais em situação de abandono, encontra-se em estado precário e não possui as mínimas condições de funcionamento, chegando a faltar baias, materiais, equipamentos e recursos humanos.

“É muito triste ver o estado de conservação do nosso canil, que não possui uma estrutura mínima para que possa ser considerado um local apto para cumprir com suas funções. A situação é tão grave, que vários protetores me procuraram, pois não estão aguentando mais pagar lar temporário para os animais que recolhem das ruas, o que gira em torno de R$ 150 reais por mês e por animal. Mesmo com esse alto custo, eles preferem pagar o lar temporário a enviar os animais para o canil, já que sabem da realidade de lá”, explicou.

Cláudio afirmou ainda, que não é justo que os munícipes paguem com recursos próprios uma obrigação que é do município e ressaltou que se o espaço estivesse em condições dignas, facilitaria muito a vida dos protetores que atuam de forma voluntária.

“Temos que parabenizar a atual médica veterinária do canil municipal, pois a mesma faz das tripas coração para tentar dar um mínimo de dignidade para os animais que lá se encontram, mas sozinha ela não dá conta. Só para se ter uma ideia, ela acumula as funções de castrar os animais, de fiscalizar o cumprimento da lei pelos munícipes e ainda tem de tratar e medicar os animais. Já passou da hora de Varginha olhar para o canil, já que desde sua aquisição não foi realizado nenhum investimento no local, fazendo com que o mesmo se tornasse um verdadeiro depósito de animais, no qual infelizmente há uma grande proliferação de doenças. Um local que era para cuidar dos animais está virando um verdadeiro campo de concentração”, finalizou o parlamentar, pedindo o apoio do Executivo para o seu atendimento.

Fonte e fotos: Câmara Municipal de Varginha