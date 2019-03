Vereador Carlúcio Mecânico sugere parceria com empresas para instalação de bancos nas praças da cidade

Buscando promover melhorias nas praças públicas de Varginha, o vereador Carlúcio Mecânico sugeriu a realização de parcerias com empresas da cidade com a finalidade de construir e instalar bancos padronizados nesses espaços.

O vereador informou que o objetivo da indicação é revitalizar as praças e ao mesmo tempo proporcionar mais comodidade às pessoas que utilizam esses espaços. “As praças da nossa cidade recebem um grande fluxo de pessoas, porém, a maioria delas não possuem assentos adequados, que deem conforto e bem-estar aos seus frequentadores. Acredito que com essa iniciativa será possível reduzir custos de instalações e manutenções, além de preservar esses espaços em todas as regiões da cidade”, disse Carlúcio.

A iniciativa, de acordo com o vereador, tem tudo para dar certo, pois a iniciativa privada tem interesse no projeto. “Tenho conhecidos que são proprietários de empresas e que já toparam ser parceiros, caso a Prefeitura aceite realizar esse projeto. Dessa forma, podemos fazer uma divulgação espontânea desses estabelecimentos e dar mais conforto à nossa população”, concluiu o vereador.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha