Vereador Carlúcio Mecânico requer informações sobre cobrança de água e esgoto

O vereador Carlúcio Mecânico apresentou, na Câmara Municipal de Varginha, um requerimento solicitando informações à Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa a respeito de algumas dúvidas relativas à cobrança dos serviços de água e esgoto, questionamentos esses, que de acordo com o vereador, são comuns também entre os munícipes.

No documento Carlúcio quer saber de que forma é realizado o cálculo para a cobrança de esgotamento sanitário. O parlamentar também faz as seguintesperguntas: Por que o valor da taxa de esgoto está praticamente igual ao valor cobrado pela água? Por que é cobrado o mínimo de consumo de água de seis mil litros quando não é usado pelo munícipe? Como é calculado este consumo?

“Há muitas reclamações dos munícipes sobre a cobrança da tarifa de esgoto, com valores muito altos na conta. Muitos questionam que reaproveitam a água usada para lavar roupas no uso doméstico, reutilizando da melhor forma possível, como para regar jardins, para economizar na conta e também contribuir para diminuir o problema constante da falta de água”, explicou o vereador.

Ainda segundo Carlúcio tais esclarecimentos são necessários para que a população que não está entendendo os valores cobrados na conta, possa sentir-se segura com o que está realmente pagando.

“Quero essas informações para poder passar de uma maneira formal as respostas à população que tem o direito de cobrar pela prestação do serviço com qualidade”, concluiu Carlúcio.