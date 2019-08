Vereador Carlos Costa quer informações sobre revitalização do calçadão da Wenceslau Braz

Pin Compartilhar 0 Compart.

O vereador Carlos Costa apresentou um requerimento durante sessão ordinária na Câmara Municipal de Varginha, destinado ao prefeito, ao secretário municipal de Turismo e ao secretário de Obras e Serviços Urbanos, solicitando informações sobre as obras de revitalização do calçadão da Rua Wenceslau Braz.

O parlamentar deseja saber se a obra está finalizada ou se ainda falta alguma etapa para a sua conclusão e questionou se serão instalados novos bancos e iluminação decorativa no local. Ele questionou ainda, se existe a possibilidade de construção de parklets no espaço e se há a possibilidade de manter o estacionamento rápido de carga e descarga ao término do calçadão, na esquina com a Rua Delfim Moreira.

“Muitos munícipes me procuraram pedindo informações sobre a conclusão das obras no calçadão e, inclusive, com sugestões sobre alternativas para um melhor aproveitamento dos espaços. Por ser uma obra tão aguardada pelos munícipes e comerciantes, peço à Administração que as informações sejam remetidas o mais breve possível para o conhecimento de todos”, finalizou Carlos Costa.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha