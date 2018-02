Vereador Carlos Costa pede melhorias nos bairros Jardim Estrela I e II

O vereador Carlos Costa encaminhou à Prefeitura Municipal de Varginha uma indicação solicitando seja providenciada, com urgência, operação tapa-buraco na Avenida João Augusto de Carvalho, nas ruas Paulo Severo de Paiva, Padre Cornélio Korovsky e José Coelho Lemos no bairro Jardim Estrela II, além de atenção especial no ponto de ônibus localizado na Rua Padre Cornélio Korovsky no Jardim Estrela, em frente ao número 244-A e ainda que seja realizada capina do mato que está invadindo o leito desta mesma rua.

Carlos Costa relatou que ao passar pelos locais se surpreendeu com a quantidade e o tamanho dos buracos e pelo descaso do Poder Público para com o bairro.

“A quantidade de buracos existentes é impressionante, notadamente nos locais que fazem parte de rotas do transporte coletivo urbano público, tornando-se um perigo para motoristas, motociclistas e para os pedestres. O ponto de ônibus localizado na Rua Padre Cornélio Korovsky além de ser alvo de verdadeiras crateras ainda acumula água das chuvas, mesmo tendo dois bueiros com distância de aproximadamente 20 metros um do outro, mostrando um erro grotesco de engenharia”, relatou.

Outro problema, segundo o vereador é a quantidade e tamanho do mato na Rua Padre Cornélio Korovsky que não permite os pedestres de utilizarem as calçadas, tendo que dividir as ruas com os veículos, colocando suas vidas em risco. Por isso, ele solicita no documento que a Prefeitura tome as medidas urgentemente e garanta a segurança de quem mora e passa por esses locais.