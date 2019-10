Vereador Buiú do Ônibus pede construção de praça em terreno baldio no Jardim Andere

Pin Compartilhar 0 Compart.

Uma indicação, de autoria do vereador Buiú do Ônibus, foi encaminhada ao Executivo solicitando a construção de uma praça na Rua Finlândia, localizada no bairro Jardim Andere II.

Segundo Buiú, a medida visa atender às reivindicações das pessoas que reclamam da falta de espaços adequados para o lazer e a interação da comunidade.

“Peço à Prefeitura que estude a possibilidade de atender este apelo dos moradores, pois a construção de um parquinho para as crianças, uma academia de rua ou de uma pista de caminhada para os adultos, irá trazer mais qualidade de vida para as pessoas e, inclusive, há um terreno baldio propício para atender a essa solicitação”, destacou o parlamentar.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha