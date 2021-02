Vérdi vai a São Paulo e Brasília visando novos empreendimentos para Varginha

Chefe do Executivo esteve, também, no lançamento da Agenda do Prefeito + Brasil, que aconteceu no Palácio do Planalto.

Redação CSul/Foto: Arquivo/Prefeitura de Varginha

O Prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, esteve nesta segunda-feira (22), em São Paulo. Acompanhando dos Secretários de Governo, Honorinho Ottoni e de Desenvolvimento Econômico, Juliano Cornélio, além de empresários de Varginha, o prefeito se reuniu com empresários de variadas áreas visando trazer novos empreendimentos à cidade,

“Esta viagem já estava previamente agendada, estávamos apenas aguardando o momento certo para reunirmos com empresários que buscaram a prefeitura com propostas de instalarem suas empresas em Varginha, contribuindo com a geração de emprego e renda. O que podemos adiantar é que as negociações estão bastante adiantadas e em breve teremos ótimas notícias”, disse o prefeito.

Vérdi acompanha lançamento da Agenda Prefeito + Brasil

Já nesta terça-feira (13), ao lado de Honorinho Ottoni, Vérdi esteve em Brasilía para participar do lançamento da Agenda do Prefeito + Brasil, que aconteceu no Palácio do Planalto. O evento contará, ainda, com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

A agenda trata-se de um guia do Novo Prefeito + Brasil, sendo o principal conjunto de orientações e ferramentas disponibilizadas pelo Governo e parceiros para que a nova prefeita, o novo prefeito e sua equipe façam a gestão dos primeiros cem dias de mandato de maneira eficiente, responsável e assertiva.