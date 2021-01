Vérdi se reúne com representantes de supermercados de Varginha e pede cuidado redobrado

Cada representante recebeu um protocolo sanitário atualizado específico para o ramo.

O prefeito de Varginha Vérdi Melo e o vice Leonardo Ciacci reuniram, tarde de quinta-feira (07), na sede da Prefeitura, com representantes de supermercados e rede de atacadistas de Varginha para pedir que redobrem os cuidados ao enfrentamento à covid-19.

Na oportunidade, foi entregue a cada um dos presentes uma cópia do protocolo sanitário especifico atualizado para hipermercados, supermercados, mercearias e similares com todas às medidas de proteção já estabelecidas nos Decretos Municipais e nos Protocolos Gerais de Alimentação e de Saúde do Trabalhador, que devem ser observadas e cumpridas especialmente por estes estabelecimentos, visando a prevenção, o controle e a mitigação dos riscos de transmissão do novo coronavírus.

Reunião foi tomada visando o controle sanitário da disseminação do novo coronavírus nos estabelecimentos/Foto: Ascom Prefeitura de Varginha

“Reunimos com os proprietários de pastelarias do Mercado do Produtor pedindo que redobrem os cuidados das medidas protetivas, (álcool gel, máscaras e distanciamento) e, principalmente, que não permitam as aglomerações. Agora estamos nos reunindo com representante do setor de hipermercados e supermercados devido às denúncias que têm chegado até a Vigilância Sanitária, de várias irregularidades da falta de cumprimento dos protocolos. Estamos advertindo e alertando, mas em caso dos rescindentes infelizmente vamos ser abrigadoiros a tomar medidas legais, pertinentes à situação, inclusive interditando aqueles que descumprirem os protocolos”. explicou o Prefeito Vérdi Melo.

O vice-prefeito Leonardo Ciacci se manifestou dizendo que “a pandemia não acabou, devemos nos precaver dentre todos os aspectos, seguindo as medidas como o uso constante de máscaras, a utilização de álcool gel, evitando as aglomerações. Se todos fizerem a sua parte juntos vamos vencer mais este desafio”.

A reunião contou ainda com a presença da coordenadora da Vigilância Sanitária, Nara Alvarenga que deu todas as orientações e enfatizou que muitos dos estabelecimentos deste ramo de atividade estão deixando de tomas as medidas protetivas, a exemplo da higienização de carrinhos e sacolas e ainda autorizando a entraram de pessoas além de capacidade permitida.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha