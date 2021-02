Vérdi Melo se reúne com Secretário de Desenvolvimento Econômico

Na pauta as ações da secretaria na busca de novos empreendimentos para Varginha



Na tarde desta quarta feira (17), o Prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, visitou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, instalada no prédio do Cesulab. Na oportunidade, o prefeito conheceu a futura instalação do Centro Tecnológico, onde serão ministrados cursos de capacitação dos servidores municipais e alunos da rede pública.

Durante a visita, o secretário da pasta, Juliano Cornélio, apresentou ao prefeito o andamento das ações da secretaria. Me reuni com o secretário Juliano Cornélio que assumiu a pasta com o compromisso de buscar novos empreendimentos para o município. E estamos bastante otimistas, com grades expectativas que em breve serão comunicadas a população” – disse o chefe do Executivo.

Outro detalhe foi a transferência da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para uma nova sede, no prédio do Cesulab. Onde poderá para desenvolver suas ações com tranquilidade e receber os empresários interessados em vir para Varginha. Lá também funcionarão a Sala Mineira do Empreendedor e o Centro Tecnológico que darão suporte à Sedec” – finalizou Vérdi.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha