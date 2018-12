Vérdi Melo participa de solenidade no 24º BPM

Nesta quinta-feira (13), o prefeito em exercício, Vérdi Melo, participou da cerimônia de descerramento da placa de revitalização e ampliação da academia de musculação do 24° Batalhão Polícia Militar, inauguração do palanque, lançamento da canção e do estandarte (bandeira) da unidade que leva o nome de Taylor Carvalho Silva, uma homenagem ao filho falecido do prefeito Antônio Silva.

Solenidade contou com a presença do Subcomandante Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel André Agostinho Leão de Oliveira; do Comandante da Sexta Região de Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel Leander Tostes Souza, e do Comandante do 24º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Hudson Abner Pinto, além de autoridades civis e militares.

Na oportunidade, Vérdi ressaltou a importância da Policia Militar para Varginha e para todo o Estado, enalteceu as parcerias firmadas com a administração e fez uma menção especial ao Tenente Coronel Hudson Abner Pinto, “que tem feito a diferença ao 24º BPM, com sua dedicação, abnegação e desprendimento, sempre aberto ao diálogo e sempre defendendo a nossa cidade”.

Palanque

O palanque do 24° Batalhão possui uma estrutura moderna, sendo destinado para a realização de cerimônias cívico-militares, momento em que são reverenciados as tradições e valores da polícia militar. Além desse importante aspecto, cabe ressaltar que o palanque ainda é um local de referência para a comunidade, na realização de corridas, passeios ciclísticos, eventos culturais e outras atividades da sociedade.

LANÇAMENTO DO ESTANDARTE DO 24° BATALHÃO

O estandarte é o símbolo que representa a unidade, é um símbolo ímpar, o qual tem o desafio de expressar em uma imagem as características marcantes da unidade que representa. O novo estandarte do 24° Batalhão é de autoria do 1° Sargento Roberto da Conceição Carvalho. No Estandarte há a logomarca da Polícia Militar de Minas Gerais, possui o fundo na cor branca, representando a paz social e a tranquilidade pública, no escudo interno o lago representa o complexo de Furnas, presente em boa parte da área da unidade, o Brasão simboliza a defesa e proteção da Polícia Militar no Sul de Minas, os ramos de café simbolizam a economia cafeeira presente em Varginha e região, o pórtico do estandarte representa o portão de entrada da unidade, que tem a inscrição “Quartel Taylor Carvalho Silva” uma homenagem póstuma ao filho do prefeito Antônio Silva, um grande admirador da Polícia Militar. A inscrição “Princesa do Sul” é o adjetivo atribuído ao município de Varginha e ainda remete a ideia de nobreza, por fim, as garruchas, que significam o distintivo básico da Polícia Militar.

LANÇAMENTO DA CANÇÃO DO 24º BPM

Como forma de imortalizar a história desta tradicional Unidade da Polícia Militar, foi criada a canção do 24° batalhão, com letra e música da 2° sargento Ilza Paula de Brito e arranjo do 1° Tenente músico Emerson Sebastião de Oliveira.

A canção retrata em sua essência a grandeza e relevância histórica que o batalhão possui no Sul de Minas, sendo integrado ao longo dos anos por uma tropa honrosa, com militares dedicados e corajosos que zelam diuturnamente pela promoção da paz social.

Encerrando a solenidade a tropa desfilou em continência ao subcomandante geral da Policial Militar de Minas Gerais, Coronel André Agostinho Leão de Oliveira, sob os acordes do dobrado apólo 11 executada pela banda de música da 6ª região da Polícia Militar de Minas Gerais e sob o comando do capitão Bruno Neves.