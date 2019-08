Vérdi Melo participa da solenidade comemorativa dos 10 anos da Unifal em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Prefeito em exercício de Varginha, Vérdi Melo participou na quarta-feira à noite, da solenidade comemorativa aos 10 anos de instalação do Campus da Unifal em Varginha, oportunidade em que manifestou sua gratidão pela “escolha da cidade para receber esta importante instituição de ensino superior”. Vérdi falou ainda da honra de ter participado do processo de viabilidade da Unifal para Varginha, que ocorreu durante seu segundo e terceiro mandatos na Câmara de Vereadores, sempre apoiando favoravelmente o empreendimento.

Falando ao reitor da Unifal, Sandro Amadeu Cerveira, presente na solenidade, Vérdi colocou a prefeitura à disposição para futuras parcerias que contribuam para que o campus cresça cada vez mais na cidade. “Participamos ativamente de sua instalação, o município viabilizou a área, acompanhamos o crescimento da Unifal hoje com cerca de 1.000 alunos e parabenizamos a todos os envolvidos por essa conquista”, declarou.

A Solenidade foi marcada por homenagens às pessoas e entidades que fizeram e fazem parte da historia da Unifal em Varginha. Vérdi recebeu das mãos do Reitor, um certificado em homenagem à Prefeitura como forma de gratidão de sua participação e apoio na instalação e no desenvolvimento do campus.

Histórico

Inaugurado oficialmente em 7 de agosto de 2013, o Campus Varginha da UNIFAL-MG é fruto da Expansão – Fase II, decorrente da adesão da Instituição à política de expansão das universidades e da interiorização do ensino superior federal.

A criação do Campus Varginha foi autorizada pela Resolução nº 54 de 28 de novembro de 2007 do Conselho Superior. As atividades no novo Campus tiveram início em 02 de março de 2009 em sede provisória. Em 2010, através da Resolução nº 005, foi criado o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), Unidade Acadêmica que congrega os docentes que atuam no Campus. A transferência para a sede definitiva ocorreu em março de 2012.

Atualmente, o Campus Varginha oferece cinco cursos de graduação: Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia, Administração Pública, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas com ênfase em Controladoria; duas pós-graduações lato sensu: Controladoria e Finanças e Gestão Pública Municipal; três pós-graduações stricto sensu: Mestrado em Gestão Pública e Sociedade, Mestrado em Economia e Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional (PROFIAP).

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha