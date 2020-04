Vérdi Melo nomeia novos secretários municipais

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Iago Almeida

Depois da exoneração e afastamento de alguns secretários municipais da Prefeitura de Varginha, o prefeito Vérdi Melo anunciou novos nomes nesta quinta-feira (16), que irão assumir as secretarias. Os responsáveis aceitaram o convite do prefeito e iniciam seus serviços ainda esta semana.

Saúde

O infectologista Luiz Carlos Coelho assumiu a Secretaria de Saúde, substituindo Mário Carvalho Terra, que pediu exoneração do cargo por motivos de saúde. Segundo Mário, a decisão foi tomada por ele fazer parte do grupo de risco do Covid-19, o que o impede de estar a frente do enfrentamento da doença.

Natural de São João Del Rey, Dr. Luiz Carlos veio para Varginha em 2005, há 15 anos, quando foi aprovado no concurso público para o cargo de médico infectologista da Policlínica

Central. Mestre em educação, é graduado em medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em infectologia da SBI- Sociedade Brasileira de Infectologia, com especializações

também em Saúde Pública, Administração Hospitalar, Medicina do Trabalho.

Ao falar desta nova etapa, Dr. Luiz Carlos diz estar ciente do desafio gigantesco que terá pela frente. “Não poderia deixar de aceitar o convite do Prefeito Vérdi Melo para assumir de maneira plena a responsabilidade de conduzir os próximos momentos que viveremos. Conto com o apoio que pretendo manter de todos os profissionais de saúde e de todas as instituições que existem no município. São 40 anos de Medicina, 15 anos dedicados a assistência a Saúde Pública em Varginha e eu aceitei por entender que não poderia fazer diferente. Devo isso aos profissionais de saúde de Varginha, devo isso a população da cidade e tenho muita fé que vamos atravessar de maneira exitosa esta pandemia saindo vitoriosos”, enfatizou.

Obras

O servidor de carreira William Gregório Grande foi designado secretário em exercício da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Ele substitui o secretário Luiz Roberto Pinto (Café), que se afastou para cumprir período de férias.

Servidor concursado, ele ingressou na prefeitura em novembro de 2008. A convite da administração municipal, esteve como chefe do Serviço de Pavimentação e Drenagem desde 2013. Em 2012 ocupou o cargo de chefe de Terraplanagem.

Para William esta é a realização de um sonho, o crescimento e o reconhecimento profissional. “Eu agradeço o Prefeito Vérdi Melo, me comprometo em atender a altura seu convite, prestando um serviço de qualidade, responsabilidade e pontualidade”, declarou.

Planejamento

Ronaldo Gomes de Lima Júnior, servidor de carreira desde 1998, assume como secretário em exercício da Secretaria de Planejamento. Ele substitui o ex-secretário José Manoel Magalhães Ferreira, que pediu exoneração do cargo para concorrer a vaga de vereador nas eleições municipais deste ano.

Ronaldo ingressou no serviço público trabalhando na Secretaria da Fazenda, onde trabalhou no setor de fiscalização e coordenou o setor de posturas por 5 anos. De lá foi transferido para secretaria de Planejamento, onde trabalhou na implantação do Geoprocessamento, por ele coordenado.

“Foi com muita honra que aceitei o convite do Prefeito Vérdi Melo para este novo desafio. Pretendo desempenhar da melhor forma minha função primando pela modernizarão do sistema, facilitando o acesso do cidadão aos serviços públicos”, afirmou.