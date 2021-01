Vérdi Melo inspeciona obra do Centro de Iniciação ao Esporte

Chefe do Executivo visitou, também, obras no Ribeirão Santa Maria.

O prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, esteve nesta manhã (25), no bairro Santa Maria inspecionado a obra do Centro de Iniciação ao Esporte – CIE. “Tenho o hábito de acompanhar de perto as obras, gosto de conversar com a equipe responsável, sentir de perto a evolução das obras. Neste caso, em especial, estamos na parte de acabamento com a expectativa de entregar este importante instrumento público, um projeto ousado que trará benefícios para a cidade, num prazo de 90 dias, contribuindo assim com a formação esportiva dos nossos jovens”, disse Vérdi.







O CIE de Varginha é o modelo I para terrenos de 2.500 m² e área construída de 1.600 metros quadrados. O ginásio poliesportivo terá arquibancada com 177 lugares. E ainda área de apoio (administração, sala de professores/técnicos, vestiários, chuveiros, enfermaria, copa, depósito, academia, sanitário público).

Depois de pronto, o espaço vai abrigar as modalidades olímpicas de atletismo, basquete, boxe, handebol, judô, lutas, tênis de mesa, taekwondo, vôlei, esgrima, ginástica rítmica, badminton e levantamento de peso. E seis paraolímpicas: esgrima de cadeira de rodas, judô, halterofilismo, tênis de mesa, vôlei sentado e goalball e uma não-olímpica (futsal).

Calçadas do Ribeirão Santa Maria

Vérdi, também, inspecionou as obras de calçamento dos passeios ao entrono do Ribeirão Santa Maria, que estão recebendo piso intertravado, com piso tátil para deficiente visual.

Obras segue em calçadas do Ribeirão Santa Maria/Foto: Prefeitura de Varginha

O prefeito explicou que esta obra é parte da revitalização do Ribeirão do Santa Maria. “Estamos realizando um conjunto de obras nesta região, que inclui e rotatória para organizar o trânsito, a constrição das calcadas, recapeamento asfáltico e limpeza do ribeirão, para transformar num local ideal para o lazer, para a prática de esporte e de caminhadas”, explicou Vérdi.