Vérdi Melo é eleito prefeito de Varginha

Atual prefeito desde meados de abril após renúncia de Antônio Silva, o contador e advogado Vérdi Lúcio Melo, foi eleito neste domingo (15), como novo chefe do Executivo na cidade; Leonardo Ciacci será o vice.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Reprodução CSul

Varginha tem um novo prefeito, ou melhor, seguirá com seu atual – Vérdi Lúcio Melo, o candidato do (AVANTE) foi eleito na noite deste domingo (15). Ao lado do vereador e candidato a vice-prefeito Leonardo Ciacci (Progressistas), Vérdi encabeçou a coligação “Varginha segue em frente”, englobados pelos partidos: Avante, Progressistas, PTB, Podemos, PMN, PSC, PSD, PROS, PRTB, Solidariedade e MDB.

Sete, eram os candidatos à Prefeitura de Varginha: Anderson Martins (PSDB); Demétrio Junqueira (REDE); Jonas Loureiro (PCdoB); Maria da Penha (PSOL); Rogério Bueno (PSB); Zacarias Piva (PSL); além de Vérdi.

Vérdi Melo e Leonardo Ciacci tomarão posse oficial a partir do dia 1º de janeiro. Em Varginha, mais de 74 mil eleitores foram às urnas na manhã deste domingo. A apuração ainda não havia sido totalmente encerrada, no entanto o resultado já definia Vérdi e Ciacci como prefeito e vice no município. Vérdi, até, se pronunciou, antes mesmo, do resultado final da apuração.

Comunicado do prefeito eleito Vérdi Melo em seu comitê/Reprodução CSul

Vérdi teve 36.218 votos o equivalente a 55,87%.

Histórico de Vérdi e Ciacci

Vérdi tem 67 anos, é advogado, contador e disputa a reeleição na prefeitura de Varginha. Foi vereador por três mandatos (97/2000, 2005/2008, 2009/2012), sendo presidente da Câmara em todas as oportunidades. Vérdi foi também, vice-prefeito de 2013 a 2016 e de 2017 até abril 2020, quando assumiu o cargo de prefeito após renúncia de Antônio Silva.

Ao lado de Vérdi estará o vereador, Leonardo Ciacci, do Progessistas. Leonardo tem 55 anos, foi presidente da ACIV (Associação Comercial de Varginha) é bacharel em Direito e pós-graduado em Administração Pública. Leonardo foi presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Varginha.

Resultados completos da apuração

Vérdi Lúcio Melo derrotou Anderson Martins (PSDB); Demétrio Junqueira (REDE); Jonas Loureiro (PCdoB); Maria da Penha (PSOL); Rogério Bueno (PSB); Zacarias Piva (PSL).

Resultado das apurações à Prefeitura de Varginha: