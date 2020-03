Vérdi Melo autoriza compra de testes, respiradores, máscaras, luvas e monitores

Pin Compartilhar 0 Compart.

O prefeito em exercício de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, comprou 100 testes do Coronavírus para atender a população da cidade. Agora, o prefeito negocia a aquisição dos testes rápidos.

“Esses testes devem chegar na primeira quinzena de abril e agora estamos negociando a compra dos testes rápidos para a nossa população, porém, como a demanda está sendo grande, estamos aguardando que tudo dê certo o quanto antes“, revela Vérdi. “Tudo isso vem para somar aos testes enviados pelo SUS ao município”, informou a assessoria de comunicação da prefeitura.

A Prefeitura também adquiriu Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s para os profissionais de saúde como 30.000 máscaras, além de luvas, macacões e sapatilhas descartáveis, respiradores e monitores de avaliação dos batimentos cardíacos e pilhas para equipar a UPA, aumentando a nossa capacidade de atendimento.

“A Secretaria Municipal de Saúde fez um levantamento que atendemos prontamente com a aquisição, inclusive de produtos para a constante higienização das unidades de saúde, incluindo as UBS´s, UAPS, PSF´s, UPA e Hospital Bom Pastor; são produtos como desinfetante, água sanitária, papel toalha, sabonete líquido e álcool gel. O Hospital Bom Pastor também está adquirindo respiradores e monitores, além de outros equipamentos necessários para o enfrentamento ao coronavírus. Varginha está investindo no combate ao coronavírus e tomando medidas para a proteção da população. Mas só vamos vencer o coronavírus com a população que não deve sair de casa, somente em casos extraordinários”, reforça Vérdi.

Fonte: Prefeitura de Varginha / Foto: Divulgação