Vérdi Melo anuncia estudo sobre plano de construção para um novo Mercado do Produtor

Ainda segundo o prefeito de Varginha, está em pauta a construção de uma rotatória, onde é localizado o atual mercado, visando aliviar o trânsito no local.

Redação CSul/Foto: Reprodução Google Maps

O Prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo anunciou, nesta quinta-feira (20), durante reunião de posse dos membros do Comitê Gestor do Prohorta, que está estudando um projeto para construção de um novo Mercado do Produtor no município. Além disso, ainda conforme o chefe do Executivo, está em pauta a construção de uma rotatória, onde é localizado o atual mercado, visando aliviar o trânsito no local.

“Já estamos viabilizando uma área para a construção de um novo Mercado do Produtor, naquelas imediações onde ele está instalado, que será maior, mais moderno, dotado de acessibilidade e mais atrativo aos olhos dos consumidores, não apenas de Varginha mas para nossos visitantes, a exemplo do Mercado Municipal de Belo Horizonte, que é um dos grandes atrativos da cidade” – enfatizou Melo.

“Em contrapartida, vamos aproveitar o espaço onde hoje funciona o mercado para construir uma rotatória naquele cruzamento, que vai organizar o trânsito e dar mais segurança a motoristas e pedestres” – disse o prefeito.

*Com informações: Varginha Online