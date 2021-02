Vérdi Lúcio Melo visita obra de reforma do Theatro Capitólio

O investimento é proveniente de recursos do ICMS Patrimônio Cultural depositado no Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio, que é destinado exclusivamente para a preservação dos bens patrimoniais de Varginha.

O prefeito Vérdi Lúcio Melo visitou na manhã desta quinta-feira (4), a obra de reforma e revitalização do Theatro Municipal Capitólio que foi iniciada esta semana. Acompanhado do vice-prefeito Leonardo Ciacci, do diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, e do diretor do Theatro, Paulo Sérgio Rosa, o prefeito conversou com os responsáveis pela obra que deve durar cerca de quatro meses.

Vice-prefeito Leonardo Ciacci, Prefeito Vérdi Lúcio Melo, Diretor do Theatro Capotílio, Paulo Sérgio Rosa, e o diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica/Foto: Ascom Fundação Cultural

“A nossa gestão tem investido em todos os setores da cidade, independente do nosso enfrentamento à Covid-19. Não é uma tarefa das mais fáceis. Hoje estamos aqui no Theatro Capitólio acompanhado o início da revitalização. Temos a certeza que vamos resgatar esse espaço para que, num futuro muito breve, possamos ter grandes eventos para população acompanhar. Vamos dar vida a este teatro que sempre foi importante para a população de Varginha e do Sul de Minas”.

Para o vice-prefeito Leonardo Ciacci, esta reforma “é o resgate de uma dos maiores patrimônios culturais que varginha tem. Estamos preparando para receber, num futuro próximo, os maiores espetáculos como esta casa já recebeu. Parabenizo toda equipe do Governo Vérdi e da Fundação Cultural pela preocupação com estes espaços públicos e com a nossa cultura, que é uma das nossas maiores riquezas”.

Reforma deve durar cerca de 4 meses/Foto: Ascom Fundação Cultural

O diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, destacou que o Theatro Capitólio é um patrimônio do povo de Varginha. Segundo ele, “estão previstas a substituição do sistema elétrico para suportar os equipamentos de som e iluminação mais modernos, a recuperação da pintura interna e externa, o tratamento do piso de madeira e dos ladrilhos hidráulicos e a manutenção das janelas, portas, cortinas e cadeiras da plateia. Temos um projeto futuro de instalar um ar-condicionado central, e, por isso, também a importância de substituirmos o sistema elétrico para aguentar esta carga”.

A revitalização está orçada em R$ 534 mil. O investimento é proveniente de recursos do ICMS Patrimônio Cultural depositado no Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio, que é destinado exclusivamente para a preservação dos bens patrimoniais de Varginha. A empresa responsável é a Tri-Service Engenhart’s e Terceirização Ltda.

O diretor do Theatro Capitólio, Paulo Sérgio Rosa, está acompanhando de perto todo o trabalho e espera que logo que a obra seja finalizada também tenhamos a Covid-19 controlada para possibilitar eventos no espaço. “O Theatro Capitólio está no coração de Varginha. Aguardamos ansiosos para que logo a plateia esteja lotada para acompanhar os espetáculos artísticos e culturais”, disse o diretor.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural