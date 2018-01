Mais uma edição do Banho da Dorotéia está confirmada! O tradicional grito de carnaval será realizado no dia 03 de fevereiro, sábado, às 17horas na Praça do E.T.

Este ano quem garante animação total para os foliões é a banda Oba Oba Samba House. O evento contará também com a participação de blocos e DJ’s.

O evento será realizado pela Prefeitura Municipal de Varginha, através da Secretaria de Turismo e Comércio.

Fotos: Reprodução