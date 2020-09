Veja o que funciona no feriado de 7 de setembro em Varginha

A Prefeitura de Varginha informa o funcionamento de Repartições Públicas Municipais para o fim de semana prolongado em virtude do feriado da próxima segunda-feira (7), (Dia da Independência do Brasil).

Veja como ficará o funcionamento de Repartições Públicas Municipais para o fim de semana prolongado em virtude do feriado nacional de 07 de setembro – Dia da Independência do Brasil, na próxima segunda-feira, de acordo com a Lei Federal nº 10.607/2002:

* Desinfecção – no sábado será nas Praças Getúlio Vargas, do ET e da Fonte, incluindo a Concha Acústica, nos acessos às agências bancárias no centro, no Calçadão da Wenceslau Braz e na Travessa Monsenhor Leônidas;

* Varrição – no sábado será normal nos setores, das 7h às 12h e das 13h às 17h; já na segunda-feira será na área central;

* Feiras – sexta-feira, das 6h ao meio-dia, tem a feira no bairro Imaculada na praça em frente a Unifenas; no Mercado do Produtor será normal domingo das 5h às 13h, seguindo todas as recomendações de prevenção ao coronavírus, sendo que pastelarias e lanchonetes funcionarão com delivery;

* Coleta de lixo – sábado horário reduzido (manhã das 6h às 10h; tarde das 10h às 14h; noite das 14h às 18h); domingo das 6h às 10h30 na área central; e no feriado de segunda-feira horário reduzido (manhã das 6h às 10h; tarde das 10h às 14h; noite das 14h às 18h);

* Área azul – funcionará normalmente no sábado das 8h às 12h – com tarifas de R$ 1,50 para 1h e R$ 3,00 para 2h no estacionamento rotativo – retornando à programação normal na terça-feira, dia 8;

Duas unidades de saúde estarão de plantão para atender pessoas acima de 13 anos que apresentarem síndrome gripais.

– UBS Dr. José Marcos Xavier (rua José Teixeira de Resende s/n, Bairro Bela Vista – antiga Policlínica do Bom Pastor);

– UBS Dr. José Conde (Av. Estados Unidos s/ n – Canaã)

Esses dois ambulatórios vão funcionar sábado e no feriado de segunda-feira (dia 7 de setembro), das 7h às 17h. Vale ressaltar que essas duas unidades de saúde atendem casos de síndrome gripal de segunda à sexta-feira das 15h às 21h e no sábado das 7h às 17h para pessoas com mais de 13 anos. Para o atendimento leve o cartão do SUS e um documento.

* Plantão para denúncias:

* UPA, Hospital Bom Pastor e Hospital de Campanha do Município de Varginha – funcionamento ininterrupto;

Lembrando que os setores como a Educação (aulas nas escolas municipais), os parques municipais, zoológico, biblioteca pública municipal, Theatro Capitólio, entre outros, estão paralisados em virtude da Covid-19.

O secretário municipal de Saúde, o médico infectologista Luiz Carlos Coelho, reforça que não é hora para aglomerações, viagens desnecessárias, reuniões familiares. Ele pede para que todos façam o isolamento social, mantenham o distanciamento de pelo menos dois metros das pessoas, higienize as mãos frequentemente e sempre usem máscara ao sair de casa.

Fonte: Ascom Prefeitura de Varginha/Foto: Reprodução