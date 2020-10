Veja o que funciona e o que não funciona no feriado de 7 de Outubro em Varginha

Cidade comemora 138 anos nesta quarta-feira (7), veja os serviços que funcionarão e os que não funcionarão no feriado.

Comércio:

As lojas do Centro estarão fechadas durante todo o dia.

Bancos:

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais.

Via Café Garden Shopping:

Permanece no horário de domingo: Praça de Alimentação das 11h às 22h, com horário de entrada permitida até às 21h; Já as lojas e quiosques funcionarão entre 13h e 19h.

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Hospital Bom Pastor:

Funcionam normalmente.

Unidades Básicas de Saúde:

Não abrem na quarta-feira. Reabrem normalmente na quinta-feira.

Coleta de lixo:

Horário reduzido das 6h às10h, das 10h às 14h e das 14h às 18h. “A Prefeitura pede para a população colocar o lixo na calçada minutos antes do horário que o caminhão for passar para evitar que cachorros ou outras interferências espalhem o lixo nas ruas e também para que embrulhe e identifique materiais perfurocortantes (como agulhas, lâminas, pinças, seringas, vidros, entre outros) na tentativa de reduzir os casos de ferimentos nos coletores de lixo”.

Área Azul:

Não vai funcionar devido ao comércio na área central que vai estar fechado

Mutirão da Dengue:

Não haverá Mutirão da Dengue nesta semana.

Parques municipais:

Os Parques Novo Horizonte e Centenário abrem normalmente das 7h às 17h. “A Prefeitura lembra que o uso da máscara facial é obrigatório tanto fora quanto dentro desses espaços público, uma vez que é grande o número de pessoas que retiram a máscara ao entrar nos parques”.

Zoológico:

Não funciona. Está fechado para obras.

Mercado do Produtor:

Haverá feira das 7h às 19h, prevalecendo todas as medidas protetivas quanto ao coronavírus;

Denúncias:

Descumprimento de normas e regras de prevenção no combate à Covid-19 podem ser denunciados pelo Disque Denúncia Covid-19. O número (35) 99107-4735 (ligação e whatsapp) foi disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde especificamente para o enfrentamento do Coronavírus. Segundo o secretário de saúde, Dr. Luiz Carlos Coelho, “através de telefone ou de mensagem, o qual acionará o setor ou instituição pertinente à resolução da situação de risco apresentada. Nós precisamos frear a transmissão do novo Coronavírus. É a única maneira de reduzir internações e óbitos”, enfatizou. O secretário reforça ainda que “não é hora para aglomerações, viagens desnecessárias, reuniões familiares. Todos façam o isolamento social, mantenham o distanciamento de pelo menos 2m das pessoas, higienize as mãos frequentemente e sempre usem máscara ao sair de casa”, enfatizou.

Atividades Cultural:

A Fundação Cultural informa que o Museu Municipal e a Biblioteca não funcionarão. Nesta semana também não haverá a live do projeto 5ª da Boa Música, que retorna normalmente na próxima semana.