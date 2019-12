Veja o que funciona e o que não funciona em Varginha, no feriado de Ano Novo

Pin Compartilhar 0 Compart.

Em virtude das festas de fim de ano algumas operações comerciais e públicas sofreram alterações em seus horários, confira:

COMÉRCIO:

Funciona normalmente na terça-feira (31). Não abre no dia 1º de janeiro.

VIA CAFÉ GARDEN SHOPPING:

Na terça-feira, 31 de dezembro, funciona até ás 18h. Na quarta-feira, 1º de janeiro, lojas, quiosques, praça de alimentação e operações de lazer não irão funcionar. O cinema funciona conforme programação disponível no site www.cinemark.com.br.

UAI:

No dia 30 de dezembro funciona normalmente. Na terça-feira, 31 de dezembro, o funcionamento será das 08h às 13h. Não funciona na quarta-feira 1º de dezembro.

BANCOS:

O último dia útil do ano para atendimento ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes, será 30 de dezembro. Já na terça-feira, dia 31, as instituições financeiras não abrem para atendimento.